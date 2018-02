"MONDO MARE" MANFREDONIA. NELL'IMMAGINE MARCO SPORTELLI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Di:



Manfredonia, 01 febbraio 2018. ”A distanza di migliaia di secoli il mare è ancora lì a testimoniare una verità il cui significato spesso ci sfugge. Nessuna conoscenza, nessuna sensazione, nessuna esperienza è superiore a quella del mare”. (Romano Battaglia) “Vogliamo avvicinare i cittadini al mare, formarli e immergerli nella cultura marinaresca. Lo facciamo in quanto amanti del mare. Una passione che da sempre contraddistingue la nostra famiglia”. Così Marco Sportelli , presidente dell’associazione culturale “Mondo Mare“, che sarà presentata alla città il prossimo 3 febbraio 2018 durante un incontro sul porto turistico “Marina del Gargano”. “Ci occuperemo del mare in tutte le sue sfumature, ma anche di formazione, attraverso una didattica multimediale avanzata e con l’ausilio dei migliori professionisti dell’area. Si passerà dal semplice nodo marinaresco ai più complicati esercizi di carteggio”. fotogallery STATOQUOTIDIANO.IT





















Manfredonia, amore per la cultura marinaresca: ecco “Mondo mare” (VIDEO) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.