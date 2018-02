Manfredonia, donna trovata morta in abitazione: decesso risale a mesi fa

CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA DI MANFREDONIA (PH SQ)

Manfredonia, 1° febbraio 2018. UNA donna di 59 anni di San Severo ma di frequente a Manfredonia, M.B.D.F., è stata trovata morta stamani in un’abitazione in Viale Beccarini. Sul posto i Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia. Il decesso risale ad almeno due mesi fa. Non riscontrate lesioni di alcun tipo sul corpo della vittima. Si fa riferimento a una “morte naturale”. La donna viveva da sola. Nell’abitazione sarebbe stata rilevata una situazione di indigenza, con assenza delle condizioni minime di vivibilità. Da raccolta dati, il personale dei Servizi Sociali del Comune sipontino, con gli agenti della Polizia municipale, si sono recati spesso, in passato, nell’abitazione della donna, che “si è sempre rifiutata di ricevere qualsiasi assistenza o colloquio”. Lo stesso faceva con i vicini, che “sistematicamente allontanava evitando qualsiasi contatto”. In tanti pensavano che la donna fosse ripartita per San Severo, dopo l’estate, come faceva spesso. Al contrario, la signora è purtroppo deceduta, con decesso risalente ad almeno due mesi, nell’abitazione di Manfredonia. A cura di Claudio Castriotta

