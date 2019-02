Arrestato per detenzione illegale di arma e munizioni, condannato manfredoniano

Di:

Foggia, 01 febbraio 2019. Con sentenza del 29 gennaio 2019 del Tribunale di Foggia – II sezione penale, a firma del giudice dr.ssa Roberta di Maria, il 47enne di Manfredonia, Massimo Scircoli, visti gli articoli 533 e 535 c.p.p., è stato “condannato alla pena di 10 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere”.

Nello scorso settembre, l’uomo – “già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali dal Tribunale di Sorveglianza di Bari“, era stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia con l’accusa di “detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento vario.

Con la sentenza del 29 gennaio 2019, è stata altresì ordinata “la confisca e la devoluzione alla Direzione di Artiglieria competente per territorio delle armi e munizioni in sequestro, delegato per l’esecuzione la P.G. operante, con facoltà di subdelega”.

Riproduzione riservata