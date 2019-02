Bomba a Euronics: “Mai successo in 40 anni, colpito il cuore economico di Foggia”

Di:

“Sono confuso anche per mia attività lavorativa, voglio mantenere la massima riservatezza, nessun commento su quanto accaduto a Euronics”. Sono quasi le 18 della sera successiva all’attentato dinamitardo che ha sventrato la saracinesca del negozio di Matteo La Torre, uno dei più antichi e famosi di Foggia nel settore, e mandato in frantumi le insegne. Il titolare di una delle attività della zona è preoccupato, e come lui tanti altri piccoli imprenditori che lavorano a Villaggio Artigiani. 700 aziende, quasi tutte a conduzione familiare e passate di generazione in generazione. Questa volta è stato colpito il cuore economico della città, quel tessuto di microimprese che vive e lavora in periferia e che in, 40 anni, non ha mai visto la facciata di un negozio cadere a pezzi.

La crisi, il pizzo, le tasse

Gli operai ne stanno riparando l’ingresso: “A quanto ammonta il danno?” “Siamo dipendenti, parli con il titolare di Euronics”, che non intende rilasciare alcuna dichiarazione. Questo è il clima che si avverte a Villaggio Artigiani dopo la bomba, la terza in città nel giro di pochi giorni. Nessuno di quelli che hanno attività in zona si avventura in commenti, né tanto meno ci si espone con nome e cognome in altre parti della città. Il “sospiro di sollievo” segue questo mantra: “Qui sono quattro anni che non succede nulla, l’ultima bomba l’hanno piazzata ad un negozio all’angolo . Noi siamo ben attrezzati sulla sicurezza delle vetrine e della saracinesca, ma se vogliono lo fanno lo stesso, anche in pieno giorno”. Zona Macchia Gialla, parla la titolare di un bar.

Passiamo ad una pasticceria dello stesso quartiere: “Io credo che gli esercenti si stiano ribellando ad un certo sistema. Qui c’è la crisi, non si guadagna più come una volta, siamo alle prese con le tasse cui dobbiamo far fronte, se continua così non ci resta che consegnare loro le chiavi”. “Una volta potevamo restare aperti fino alle 21, ora in inverno chiudiamo quando le strade cominciano ad essere deserte, almeno un’ora prima”. Considerazioni del titolare di una tabaccheria. I supermercati che fanno orario continuato tengono in cassa il necessario per paura delle rapine: “Non penso che vogliano rischiare per pochi euro”. Così ci spiega una guardia della sicurezza presso il supermercato.

Nunziante: “La sera qui è terra di nessuno”

E’ la prima volta che si verifica un episodio del genere in quest’area nata nel 1976 da un consorzio di artigiani, che prese il nome di Conart. La sede si trova al Villaggio, il presidente è Antonio Nunziante: “Abbiamo subito negli anni dei furti, ma una bomba mai. Da sempre denunciamo l’abbandono del territorio, la carenza di infrastrutture. La segnaletica assente, il fatto che dalle 18 in poi è terra di nessuno, un vigile urbano non si vede nemmeno per sbaglio…. Vogliamo la videosorveglianza e una centrale operativa che controlli quanto accade. Andiamo avanti con le società di vigilanza private. Questo è il polmone produttivo della città, che crea occupazione con le microaziende familiari. Ormai il centro a Foggia è solo via Lanza, piazza Giordano, Corso V. Emanule, qui non mettono bombe, c’è più controllo. Di noi si ricordano per pagare le tasse o per le campagne elettorali”. Sul fatto specifico accaduto ad Euronics aggiunge: “Penso sia un segnale per tutto il Villaggio Artigiani”.

Gli arresti della Squadra Mobile

A Villaggio Artigiani tutti sanno quello che è successo più o meno 15 giorni fa, perché l’hanno letto sui giornali o visto di persona. Ecco alcuni passaggi del comunicato (la pubblicazione integrale su Stato Quotidiano del 15 gennaio scorso) della Polizia: “Gli agenti acquisivano notizia confidenziale circa la presenza di alcuni giovani che in zona avvicinavano alcuni esercenti commerciai intimando richieste estortive. Veniva predisposto un servizio di osservazione”. Tutto questo ha portato all’arresto di due persone. “Gli arresti -prosegue la nota- si inseriscono in una specifica strategia diretta a consolidare i risultati ottenuti con la nota operazione di polizia denominata ‘decima azione’, eseguita dalla Squadra mobile congiuntamente ai Carabinieri sul finire dello scorso anno. Tale operazione ha condotto all’arresto di 30 esponenti della mafia foggiana responsabili di associazione mafiosa, omicidi e gravi reati, fra i quali anche estorsioni ai danni di numerosi commercianti e imprenditori locali”. La squadra mobile li ha colti in flagranza. Dopo gli episodi di questi giorni (prima di Euronics, bomba ad ‘Esteticamente’ in via Lucera e ad ‘Asia Emporio’ in via Miranda) si è tenuto presso la Prefettura una riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 01 febbraio 2019