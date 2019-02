Foggia. Attesa per Fedez al GrandApulia

Di:

Saranno in tantissimi domani ad attendere l’arrivo di *Fedez al GrandApulia*. Il centro commerciale più grande di Puglia ospiterà una delle tappe dell’Instore Tour di ‘Paranoia Airlines’, l’ultimo disco del rapper milanese.

Domani sabato 2 febbraio alle 16.00, sul palco allestito in piazza centrale, Fedez incontrerà i suoi fans e firmerà le copie del cd che, tra i vari brani, contiene *‘Prima di ogni cosa’*, inedito dedicato al figlio Leone avuto dalla moglie Chiara Ferragni e *‘Che ca*** ridi’,* singolo per il quale l’artista si è avvalso della collaborazione di *Tedua *e* Trippie Red*. Questo progetto vanta anche la collaborazione di* Annalisa*, *Emis Killa*, *Dark Polo Gang* e *LP*, che duettano con l’artista in alcuni brani dell’album.

Per accedere al firmacopie sarà necessario essere in possesso del suo ultimo CD “Paranoia Airlines” (acquistabile presso il negozio Mediaworld di GrandApulia) e del pass. Chi avrà acquistato il CD al GrandApulia, dietro presentazione dello stesso e dello scontrino d’acquisto, riceverà un pass prioritario. Chi avrà acquistato il CD altrove potrà comunque partecipare

al firmacopie grazie ad un pass standard che darà accesso al palco una volta esauriti i pass prioritari.

I pass saranno distribuiti fino a domani presso un apposito desk (collocato in piazza centrale) ai seguenti orari:

Venerdì 01 febbraio – dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Sabato 02 febbraio – dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Per ogni CD (con SCONTRINO),* sul palco dopo il firmacopie, verrà consegnato un pass che darà la possibilità di ritirare gratuitamente e fino ad esaurimento scort*e un gadget

<https://www.facebook.com/hashtag/gadget?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDoZmPir6xA6M9ELXwWf_Sv1fPpMH3iuZ0PGLSz4UVb83HN5IdNpdmaa2IMP4yWMrY09pCGlSQ6u6BSZ2oCjc3DJEDj4oy-UBSDwszSFnIChJP-73Y2I-5lPSts8KuY9enOVbKYPfA_FnqqpHF1SEv35TKfoz3l_3q1AqYCiNN3R4OeG5m6boumWeyEf-Ngef9kfANsSw4mwPRG4uZjc1elEtejCJxeJQwAZNRMQnVyIBPiJejbJ9jgiWhjGIfFPeAuzD4SoB4NIIlE41NROKAIL–YKKOu1R9f9bkNnWemi8ubwfzVMMj2EgO4gSHQQtgWvP5tS7LHOpWK4FxU6qhaw3fw&__tn__=%2ANK-R>presso il Truck posizionato nel parcheggio del centro commerciale*.

*Ufficio Stampa*

*Dott.ssa Marzia Campagna*