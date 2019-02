Foggia – Via Napoli, Dembech “Intervento opportuno, ma non credo sia quello più adeguato”

Di:

Foggia – Via Napoli: la pista va rifatta, la strada va rifatta, ma non nei modi previsti nel progetto presentato di recente dall’Amministrazione Landella.

È quanto è emerso a seguito della notizia secondo cui sono stati stanziati 590 mila euro per 560 metri di strada da rifare in via Napoli.

“Quest’intervento è opportuno, ma non credo sia quello più adeguato”. Le parole di Antonio Dembech, per molti anni presidente dell’associazione Cicloamici Foggia fiab e docente che percorre quotidianamente in bici via Napoli per raggiungere il liceo “A. Volta” dove insegna.

Il progetto presentato dall’Amministrazione Landella nei giorni scorsi non è ancora partito ed è tutto da scoprire, non risulta che sia stato pubblicato sul sito del comune. Tuttavia ha attirato a sé già diverse polemiche.

I finanziamenti in questione avrebbero potuto essere sfruttati secondo modalità ed un progetto più adeguati, più efficaci e più rispettosi dell’ambiente.

Secondo opinioni raccolte dalla nostra redazione presso cicloamatori, e non solo, rimarrebbe la pista ciclabile condivisa con i pedoni. “L’idea di rifare la pista ciclabile in uso promiscuo con i pedoni non è adeguata: forse si poteva pensare di fare un progetto più ragionevole. La carreggiata per esempio è molto ampia, il traffico non è così sostenuto, quindi la stessa si poteva restringere sacrificando una delle linee di parcheggio. La corsia di destra dunque potrebbe essere eliminata facendo in modo che sul marciapiede l’accesso sia solo pedonale e subito a ridosso del marciapiede si potrebbe collocare la pista ciclabile su sede indipendente e non promiscua in condivisione con i pedoni. Invece, se il progetto Landella dovesse essere realizzato si rischierebbe di fare una cosa nuova, ma con idee vecchie visto che, dove le strade sono ampie, non c’è motivo per andare sui marciapiedi per avere una pista ciclabile”.

Bisognerebbe certo sacrificare una linea di parcheggio, o da una parte o dall’altra della carreggiata, oppure conservare la linea di parcheggio ma spostarla un po’ più verso la linea centrale.

L’altro motivo di grande perplessità è la questione dell’abbattimento degli alberi in vista dei lavori.

Sono sorti a tal proposito vari comitati spontanei a Foggia che si propongono di salvaguardare gli alberi della città.

“Non tutte le strade sono rotte per colpa degli alberi. In realtà solo una piccola percentuale risulta disastrata a causa degli alberi.

Le strade in realtà sono rotte perché non avrebbero ricevuto una manutenzione adeguata nel corso degli anni” la loro opinione.

Il pino per esempio ha proprietà medicamentose e sicuramente è un albero non sbagliato. “Si consideri che fu piantato in aree come quella intorno all’ospedale Colonnello Davanzo per andare incontro ad esigenze di malati con problemi respiratori”.

Il pino dunque può dare problemi solo se è gestito male. Se le strade e i marciapiedi non vengono tenuti con una manutenzione ordinaria, che deve essere prevista non solo dove ci sono i pini ma ovunque, è chiaro che il pino stesso ingrandendosi solleva l’asfalto… ma se si rifacesse periodicamente il manto stradale non si evidenzierebbe questo inconveniente.

“Non è vero allora che queste piante hanno creato più danni che benefici e non è vero che queste piante hanno condizionato in peggio la manutenzione stradale” perché “la verità è che non si è fatta la manutenzione stradale in questi anni” è l’opinione di coloro che non hanno accolto con particolare entusiasmo il progetto Landella.

“E questo è colpa della mancata gestione. In fondo si tratta di tutelare gli alberi come un valore acquisito per le strade in cui gli alberi stessi si trovano. Si possono attuare strategie quindi piuttosto per salvaguardarli”.

La conclusione dunque a cui arrivano i più a proposito del finanziamento di 590 mila euro per 560 metri di strada da rifare in via Napoli “Gli interventi devono creare soddisfazione a tutti, non essere qualcosa che non migliora le cose diventando motivo di polemiche”.

A cura di Daniela Iannuzzi,

Foggia 01 febbraio 2019