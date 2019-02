Manfredonia. La protesta dei pescherecci contro le nuove norme dell’UE

Di:

Dopo Bari, Manfredo­nia. I pescatori del compartimento marit­timo di Manfredonia ai quali si sono uniti quelli delle marinerie limitrofe, dopo il sit in a Bari dinanzi la prefettura, hanno prose­guito la protesta dandosi appuntamento di­nanzi la sede della Capitaneria di porto per manifestare ancora una volta la loro con­testazione nei confronti di regole fuori dal­la realtà adriatica sulla pesca imposte dalla Unione europea, dei controlli tropo pressan­ti, delle sanzioni esageratamente pesanti. Qualche centinaio di pescatori in assem­blea pacifica, con in mano ciascuno i do­cumenti di bordo pronti a consegnarli all’au­torità marittima per dimostrare il loro mal­contento per tutta una serie di norme che ci costringono a dover stare dietro a delle in­combenze burocratiche che ci distolgono dalle già tanto delicate e gravose operazioni di pesca con conseguenziale stress aggiun­tivo alle preoccupazioni del lavoro.

Hanno chiesto e ottenuto un incontro col comandante della Capitaneria di porto, ca­pitano di fregata Silvio del Casale, al quale hanno esposto le ragioni della loro ferma presa di posizione. Una serie di osservazioni riguardanti i compiti imposti dai regolamen­ti e dalle ordinanze cui è tenuto l’equipaggio di ogni peschereccio.

