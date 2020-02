“A Foggia chiuse il 25% delle edicole, lavoriamo con mezzi obsoleti”

, 1 febbraio 2020. “Vendesi questa attività”. L’annuncio da oltre un anno compare su una delle edicole di Foggia, qualcuna ha già chiuso senza essere stata rimpiazzata, molte faticano a continuare il lavoro sia perché non trovano acquirenti, sia perché nell’ambito della stessa famiglia, è difficile trasferire il mestiere dai genitori ai figli.

Dopo la “notte delle edicole” organizzata da Sinagi, il sindacato della comunicazione Cgil, con un presidio in una grande città italiana, a sentire qualche edicolante potrebbe esserci in programma una nuova iniziativa ad aprile che coinvolga tutte le organizzazioni sindacali e i Comuni italiani. A favore della categoria qualcosa si è mosso a Foggia. Il 15 gennaio scorso la giunta comunale – sostenuta dal sindaco Franco Landella e dall’ assessore al commercio Claudio Amorese – ha approvato un pacchetto di misure recependo un protocollo firmato da Anci, Federazione degli editori e sindacati. Consiste nell’ abbattimento del 30% della tassa di occupazione del suo pubblico e prevede nessun canone per l’occupazione delle tende. Lo fa presente a Stato Quotidiano Renato Russo, foggiano che proviene da una famiglia impiegata in questo settore, oggi vicesegretario nazionale di Snag, il sindacato autonomo nazionale giornalai. “Abbiamo evidenziato all’ amministrazione le difficoltà di questa categoria che hanno portato ad una riduzione di circa il 25% dei punti vendita presenti nel comune di Foggia.

La notte bianca è stata una serata simbolica, per accendere un riflettore. E’ difficile per noi programmare uno sciopero, anzi, non esiste proprio in quanto non siamo metalmeccanici. La nostra è una categoria di commercianti che è difficile coinvolgere anche per la promiscuità dell’attività di vendita, non solo edicole ma anche bar e tabaccai”. Russo continua spiegando l’origine della crisi in un contesto che vede sempre più le edicole trasformarsi in venditori di gadget, giocattoli, enciclopedie, collezioni per bambini anche con serie molto fortunate. Dietro questa facciata sempre più scintillante, Russo spiega cosa avviene: “La nostra è una crisi strutturale che va avanti da 10 anni, lavoriamo con la carta e con la penna, lavoriamo nel 2020, quando tutta la rete è informatizzata, con i mezzi del 1940. Tutte le mancate vendite non vengono monitorate dall’ editore che potrebbe calibrarle meglio se sapesse che una collezione di superoi, ad esempio, è andata esaurita al primo numero, invece lo sa dopo 4 mesi. La mia domanda è: “Perché non informatizzano questa rete, all’ editore interessa di vendere con l’edicolante? Questo per consentire di adeguare le forniture, diminuire le rese, sviluppare servizi a valore aggiunto e marketing strutturato sul cliente fidelizzato ad esempio tramite una card”.

Fra i servizi a valore aggiunto si potrebbe pensare ad edicola “succursale di una circoscrizione dove si possono avere dei certificati. Serve una visione per uscire dalla crisi, o la si governa o la si subisce, mi pare che si navighi a vista mentre il contratto nazionale della categoria è scaduto da 14 anni”. Il sindacalista sottolinea la peculiarità delle edicole: “Noi non siamo chioschi che vendono panini, le tende per cui non pagare il canore servono per salvaguardare le riviste dalla pioggia e dal sole, non per servire caffè. L’attività di vendita di quotidiani e periodici garantisce l’accesso dei cittadini all ’informazione a mezzo stampa e quindi garantisce il diritto di essere informati di cui all’art. 21 della Costituzione, genera un vantaggio per la collettività. Non possiamo essere assimilati ad altre attività commerciali che hanno prezzi liberalizzati e margini di redditività molto più elevati che possono superare il 100%”. L’edicolante non può neppure variare a rialzo il prezzo dei prodotti editoriali messi in vendita in quanto è stabilito dall’editore e non può subire variazioni”.

Esistono nella sua analisi anche“distorsioni nella rete della distribuzione” e domande su quella delle vendite: “Ma perché gli editori stanno distruggendo una rete capillare diffusa, fino qualche tempo fa, anche nel più sperduto paese? Stiamo vivendo un cambiamento epocale sulla capacità di informarsi e di essere informati di fronte al quale non vedo un progetto, un investimento, un strategia di lungo periodo per coinvolgere i giovani, a parte chiedere soldi al governo per contributi e prepensionamenti”.

Fare l’edicolante oggi e stare 12 ore in strada anche nei giorni di festa non è esattamente il sogno dei giovani: “Il mercato non è appetibile, il giovane non vede sviluppo e futuro considerando che negli ultimi anni abbiamo perso il 50% del fatturato. Il vero dramma è che alle edicole si avvicinano i bambini e gli adulti con oltre 50 anni, mancano i giovani che secondo me non è vero che le notizie le leggono sul tablet o sulla smartphone, non leggono proprio, c’è un analfabetismo di ritorno. In questo contesto vediamo come le rassegne stampa si fanno con i quotidiani venduti in edicole che sono allo stremo o hanno già chiuso”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 01.02.2020