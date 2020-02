Albergatore morì dopo intervento in clinica a Foggia: disposte nuove indagini

Foggia, 01 febbraio 2020. Si continuerà ad indagare sul “caso” dell’albergatore di Chianciano, deceduto all’età di 59 anni, “dopo terribili sofferenze, all’ospedale di

Lo riporta in anteprima La Nazione. De Cesare era arrivato all’ospedale Nottola “sei giorni dopo la dimissione per un intervento di chirurgia bariatrica eseguito in un clinica a Foggia“.

“Il 13 dicembre scorso 5 medici finiti sotto processo per omicidio colposo, tra cui l’ex primario di Chirurgia, erano stati assolti dal giudice Luciano Costantini. Quest’ultimo ha preso 45 giorni per motivare la sentenza che ha sorpreso i famigliari dell’albergatore. E proprio da questo, depositato lo scorso 24 gennaio, deriveranno nuove indagine sull’accaduto. Gli atti sono stati trasmessi alla procura di Foggia”.