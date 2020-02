Foggia. FI in piazza contro la riforma Bonafede “Processi in tempi biblici”

. Forza Italia sarà in piazza Giordano questa mattina per incontrare i cittadini egli “effetti scellerati della riforma sulla prescrizione”. In una nota stampa il partito di Berlusconi spiega: “La riforma “Bonafede” tanto sbandierata dal M5s prevede, infatti, la sospensione della prescrizione, quell’istituto secondo il quale il reato si estingue una volta trascorso un certo lasso di tempo proporzionato alla gravità del reato stesso”. Secondo il coordinatore provinciale“i 5 stelle ci vogliono convincere che questa riforma serva per velocizzare i processi, quel che si avrà – invece – è l’effetto perfettamente contrario. Qualora dovesse essere approvata questa riforma, i procedimenti avranno tempi biblici. La prescrizione è infatti un elemento acceleratorio, un pungolo per il sistema processuale. Bonafede vuole curare il male, ovvero la lentezza dei processi, con un male ancor maggiore rendendoli senza tempo e trasformando i cittadini in attesa di giustizia in eterni imputati” conclude il coordinatore azzurro.

“La riforma Bonafede danneggia tutti – aggiunge l’avvocato Pasquale Rignanese, coordinatore cittadino di Forza Italia – dalla vittima e dalla collettività che hanno interesse a conoscere in tempi ragionevoli l’accertamento delle responsabilità; all’innocente già danneggiato dall’essere sottoposto ad un ingiusto processo e persino al colpevole che ha diritto nel veder definita in breve la sua vicenda, scontando la sanzione per poi reinserirsi nella società”.

Forza Italia ha già presentato la sua controriforma a firma dell’on. Costa. “Con la riforma Bonafede crolla lo stato di diritto in Italia – aggiunge Dario Iacovangelo, consigliere e coordinatore comunale azzurro -, una riforma frutto di un pastrocchio politico fra 5 stelle e Pd il cui unico interesse e mantenere le poltrone, ma che graverà sulla dignità dei cittadini, il cui interesse è quello di avere una giustizia ‘giusta e veloce’, non una giustizia praticamente ‘infinita’.”

“Sono questi solo alcuni dei motivi che ci spingono a scendere in piazza e a confrontarci con i nostri concittadini – concludono all’unisono il coordinatore provinciale e i coordinatori cittadini – su di un tema così importante che non dovrebbe vedere divisioni partitiche ma un’unica voce votata al buon senso”.