Foggia, uomo a prete durante messa “Fermo, lei è una donnaccia, una put.. una cicciolina”

, 1 febbraio 2020. Nel corso degli ultimi giorni,, della 3^ Sezione “Reati contro la persona e in pregiudizio dei minori”, a seguito di attività di indagine coordinata e diretta dalla locale Procura della Repubblica di Foggia, hanno eseguito tre ordinanze di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento emesse dai GIP presso il Tribunale di Foggia.

Un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, è stata eseguita nei confronti di un uomo classe 1940 per i reati di maltrattamento nei confronti della moglie.

Le indagini, l’episodio in una parrocchia di Foggia

L’attività d’indagine trae origine dalla richiesta di intervento della volante in una parrocchia di Foggia, in quanto la donna aveva riferito telefonicamente all’operatore della S.O. del 113, che il marito nel corso della celebrazione eucaristica, chiedeva ad alta voce al celebrante di non procedere l’eucarestia essendo la stessa una “donnaccia peccatrice, una puttana, una cicciolina”.

Da questo episodio hanno preso avvio le indagini, consistiti nell’ascolto in due occasioni della vittima e della figlia e delle acquisizione di altre annotazioni di servizio redatte dal personale operante delle pattuglie delle volanti negli ultimi mesi nonché della documentazione sanitaria riferibile alla salute mentale dell’indagato. Nel corso delle indagini, la donna ha dichiarato che l’indagato nel corso dei primi anni di matrimonio, ha ripetutamente messo in atto episodi di violenza fisica e di soprusi ai suoi danni oltreché indirettamente nei confronti della di lei figlia, quest’ultima testimone dei lividi al volto che l’indagato sferrava al familiare. L’indagato, affetto da alcuni anni da una grave depressione che lo ha indotto a tentare il suicidio, evento del quale quest’ultimo ha modificato parzialmente il suo temperamento, sino a due anni fa, epoca nella quale ha manifestato nuovamente il suo temperamento dispotico, benché in tal caso estricandosi unicamente in ingiurie e prevaricazioni. In seguito, l’indagato spinto dalla gelosia, quotidianamente proferiva alla coniuge epiteti volgari impedendole peraltro di frequentare altre persone, anche i figli della moglie, nati da una precedente relazione che non potevano neppure fare ingresso nell’abitazione coniugale benché di proprietà anche della loro madre.