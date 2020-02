“Il bullo é forte perché é in gruppo”. Bullismo e cyberbullismo: riflessioni di Andrea, 15 anni di Manfredonia

, 1 febbraio 2020. “Il bullismo é un comportamento sociale di tipo violento che tende a ridicolizzare, umiliare, una persona ritenuta più debole. Di solito si pensa che le persone coinvolte in questo fenomeno siano solo il bullo e la vittima; invece ne sono molte di più. Il bullo, difatti agisce in gruppo e non da solo e le persone che sono a conoscenza di atti di bullismo e non denunciano sono complici. Il bullo viene visto forte ma invece è piú debole della vittima“.

Lo scrive Andrea Lo Russo, 15enne di Manfredonia, in un tema avente come oggetto il “bullismo” e il “Cyberbullismo“. Il testo viene pubblicato su StatoQuotidiano, su consenso del papà Michele (in foto con il figlio).

“Il bullismo adesso si é evoluto anche sui social e prende il nome di Cyberbullismo, gli effetti sono gli stessi del bullismo si tende a ridicolizzare e umiliare una persona con foto, video inumilianti spesso facendo dei fotomontaggi. Un Cyberbullo può essere denunciato per violazione del codice della privacy”.

Condividere ha un significato bellissimo nei rapporti umani

“La parola ‘CONDIVIDERE’ ha un significato bellissimo nei rapporti umani ma sui social premere quel tasto condividi può scaturire un vero e proprio disastro. Condividere un video o una foto di una persona contro la sua volontà mette a disagio e umilia la persona “presa in giro”. Il problema maggiore del Cyberbullismo é che nessuno tra quelli che sono a conoscenza denuncia, ma anzi condividono diventando proprio dei bulli. L’ appello che voglio fare ai ragazzi é denunciate se vedete degli atti di bullismo a scuola denunciate gli avvenimenti al preside, ai prof e ai genitori della vittima. Ricordate che il bullo vuole qualcosa che la vittima ha e lui no e vuole prendersela con forza mettendo paura alla vittima che non denuncia”.

Il valore della denuncia

“DENUNCIATE perché se non denunciate siete indirettamente complici del bullo. Bisogna essere dalla parte della vittima perché i 5 del gruppo saranno forti contro 1,2,3 ma se si diventano 10,100, 1000 persone che in una scuola o in giro o in una comunità sociale assistono a certi atti di bullismo devono allearsi con la vittima e solo così si potrà sconfiggere il bullismo ed evitare morti per colpa di queste persone che sono la “feccia” della società. Questo mini testo io vorrei pubblicarlo su un giornale nella speranza che i giovani lo leggano e prendino alla lettera i consigli e denuncino tutto ricordate che il bullo é forte perché é in gruppo ma nel momento in cui il “capo branco” viene sconfitto il resto del branco da “lupi” diventeranno degli agnellini e se la svigneranno a gambe levate”, termina Andrea nel suo tema.