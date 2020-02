Juventus. Sarri “La Fiorentina è una squadra pericolosa”

Terza giornata del girone di ritorno: domani, alle 12.30, la Juventus ospita all’Allianz Stadium la Fiorentina. E oggi, in conferenza stampa, Mister Sarri ha presentato la partita. «La Fiorentina è una formazione che difende con una densità e applicazione non comune. E’ una squadra pericolosa, con giocatori di buona accelerazione nelle ripartenze. Noi dovremo muovere la palla velocemente in attacco, mentre in difesa non dovremo perdere le posizioni per cercare di limitare sul nascere i tentativi degli avversari. Il nostro percorso a livello di risultati è buono e tutti abbiamo la sensazione che in continuità possiamo fare meglio».