Manfredonia. “Educarsi a un nuovo sguardo”: spunti di Dottrina sociale da Diocesi e parrocchie

. Un nuovo sguardo su cosa? Sulle nostre realtà, i nostri territori, le questioni ed i problemi che in essi si vivono. Un nuovo sguardo che è antico, perché è lo sguardo del Vangelo, un ritorno ad esso, lo sguardo di chi sta accanto, tende la mano e cerca di camminare insieme.

“Rialzati popolo mio” questa espressione dal sapore biblico è ripresa spesso ultimamente dal caro Arcivescovo Padre Franco Moscone che sempre spinge l’intera Comunità Diocesana, e le parrocchie radicate sui territori, ad essere attenti “educatori” cioè capaci di guardare, osservare, tirare fuori temi, problematiche, questioni per rileggerle insieme e trovare strade nuove. È lo sforzo che lo stesso Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale ha voluto compiere offrendo (nella turnazione prevista per l’anno) degli spunti di riflessione sul territorio di Monte Sant’Angelo. Referenti delle Comunità parrocchiali ed associazioni si sono incontrati per stendere insieme un programma, scegliere temi, supportati dall’Ufficio Diocesano.

Un percorso in quattro tappe, in dialogo con “esperti” non teorici che vivono le questioni, si sforzano di stare nella prassi, accompagnare, sostenere. Quattro incontri che culmineranno in una giornata di Domenica 22 Marzo con l’indizione della 1° Giornata Diocesana di Pastorale Sociale che ha scelto come sede proprio Monte Sant’Angelo e vedrà convenire referenti da tutte le parrocchie della Diocesi.

PROGRAMMA

Sabato 8 Febbraio ore 19:00 Parrocchia Sacro Cuore “ LAVORO: Giovani e ricerca attiva – il progetto Policoro Dott. Luca D’Apolito – prof.ssa Maria Leonarda Basta – prof.ssa Lucia Armillotta Animatori del Progetto Policoro Diocesano

Giovedì 20 Febbraio ore 19:00 Parrocchia Immacolata “ LEGALITA ’ : il ruolo delle Associazioni e delle parrocchie Don Salvatore Miscio – Responsabile Diocesano Pastorale Giovanile, Docente di Antropologia presso Facoltà Teologica Pugliese, delegato diocesano per gli studi dell’Osservatorio Pastorale Pugliese Prof. Michele Illiceto – Direttore Ufficio Cultura Diocesano, Docente di Filosofia Facoltà Teologica Pugliese, delegato diocesano per gli studi dell’Osservatorio Pastorale Pugliese Martedì 3 Marzo ore 19:00 Parrocchia Santa Maria del Carmine “ E CONOMIA E AMBIENTE : Nuove forme di economia ed economia ambientale ” Prof. Paolo Pazienza – Docente presso Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia e Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano Dott. Nunzio Locorriere – Equipe Pastorale Sociale Diocesi di Bari-Bitonto, membro dell’Accademia Mediterranea di Economia Civile.

Martedì 17 Marzo ore 19:00 Parrocchia Santa Maria Maggiore “ POLITICA E CITTADINANZ A ATTIVA : da una città che subisce ad una città che propone ” Prof. Massimiliano Arena – Tutor Diocesano del Progetto Policoro, Formatore del Servizio Civile Universale per Enti Pubblici Dott. Emanuele Rizzello – già Consigliere Comunale Comune di Taurisano, Coordinatore del Progetto di Antimafia Sociale “al cuor non si comanda”

1^ Giornata Diocesana di Pastorale Sociale Domenica 22 Marzo (programma in seguito)

“ EDUCARSI ALLA PROFEZIA: il ruolo dei cattolici nell a società di oggi ”

Prof. Rocco D’Ambrosio Docente di Etica Filosofica e Filosofia Politica presso Pontificia Università Gregoriana Docente di Etica presso la Scuola di Pubblica Amministrazione del Ministero degli Interno Fondatore e Direttore di “Cercarsi un fine” Scuole di Formazione Socio –Politica Scrittore e Saggista

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE SOCIALE