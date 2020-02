Manfredonia – Monte Sant’Angelo, vendesi complesso industriale in zona ASI

, febbraio 2020. VENDESI complesso industriale attualmente in uso per lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti fertilizzanti per l’agricoltura, con annessa corte di uso esclusivo, sito a(FG), località “Macchia” – Contrada “Pace” -, ex Stabilimento Enichem, Isola 10, a circa due chilometri dal centro abitato di Manfredonia (categoria D/7, rendita catastale € 87.612,00), composto da:

– capannone industriale di un solo piano fuori terra costituito da un ampio corridoio centrale e da n. 6 grossi compartimenti (box), tra di loro intercomunicanti, oltre due corpi di fabbrica esterni (tettoie) avente superficie commerciale complessiva pari a circa mq. 14.153,50;

– Palazzina uffici che si sviluppa su due livelli di piano fuori terra (destinato in parte ad uffici ad altra a civile abitazione), avente superficie commerciale pari a mq. 501,12;

– Numero 2 (due) manufatti posti all’interno della corte di pertinenza del citato complesso industriale, uno adibito a locale compressori (mq. 31,81) e l’altro a bagno di servizio (mq. 6,10);

– Numero 3 (tre) cabine prefabbricate in cemento armato destinate a vani tecnici, di un solo piano fuori terra, adibite precisamente a cabine elettriche, rispettivamente di mq. 22, 17 e 38,75;

– Corte esclusiva/piazzale di servizio del complesso industriale la cui consistenza, calcolata al netto dell’area di sedime dei corpi di fabbrica, è di mq. 15.589,32. All’interno di detto piazzale insiste una pesa a ponte modulare della lunghezza di m. 18 e della larghezza di m. 3,47. La corte esclusiva a servizio del complesso industriale è dotata di recinzione della lunghezza totale di circa m. 783.

Offerta minima: euro 1.325.955,00

Per qualsiasi informazione rivolgersi al numero 339.7355235

(messaggio privo di attribuzione commerciale)