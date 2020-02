“Palestra Galluccio”. CambiaMonte “Rispolveriamo le memorie a Donato Troiano e i suoi discepoli”

, 01 febbraio 2020. “Forza Italia e Verso il Futuro oltre a non saper leggere gli atti, dimostrano di avere poca memoria o fanno finta di dimenticare le pesanti eredità lasciate a questa città. E allora ci pensiamo noi a rispolverare le memorie a Donato Troiano ed i suoi discepoli rendendo conto alla città su cosa è accaduto negli ultimi 8 anni alla palestra del quartiere Galluccio e non solo”.

Così in una nota stampa inviata a StatoQuotidiano dal gruppo politico “CambiaMonte“.

“Il 19/01/2012 il Comune di Monte Sant’Angelo ottiene il finanziamento di 509.000 € per la realizzazione di un “Campo Polivalente Coperto” da ubicare in zona Galluccio. Nel frattempo si accende il dibattito politico sull’opportunità di realizzare un impianto del genere. Nonostante il dibattito in corso, il 12/10/2012 il Comune di Monte Sant’Angelo (AMMINISTRAZIONE FORZA ITALIA – VERSO IL FUTURO) affida l’incarico tecnico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, della direzione dei lavori, e tutte le attività legate all’opera ad un architetto di Foggia. Incarico che ancora oggi è svolto dal tecnico nominato all’epoca di fatti dall’amministrazione Forza Italia – Verso il Futuro. Imparate a leggere gli atti!”. “Con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 17/06/2014, l’amministrazione Forza Italia – Verso il Futuro approva la progettazione definitiva per la realizzazione del “Campo Polivalente Coperto” in zona Galluccio, pensando che la soluzione migliore fosse una struttura tensostatica. In data 11/06/2015, sempre dall’amministrazione Forza Italia – Verso il Futuro, poco più di un mese prima dello scioglimento, viene indetta la gara pubblica per la realizzazione dell’impianto sportivo, la quale viene affidata con un ribasso del 30,75%”.

“All’insediamento di questa amministrazione, nel giugno del 2017, i lavori erano partiti da anni e proseguivano molto a rilento. Ad un certo punto si scopre che nella progettazione approvata dall’allora giunta Forza Italia – Verso il Futuro, non vi era prevista la strada di accesso alla struttura, né l’illuminazione, né gli allacci alle utenze. Praticamente per accedere alla palestra bisognava scendere dal dirupo e per fare attività fisica bisognava accendere le candele o le torce. Mentre per lavarsi bisognava portare l’acqua da casa! A seguito di questa gravissima ed incredibile scoperta a causa della sciatteria dell’allora amministrazione Forza Italia – Verso il Futuro, dopo varie interlocuzioni con il Ministero dell’Interno (Ministero che ha concesso il finanziamento), questa amministrazione comunale ha dovuto reperire ulteriori 410.000 euro per progettare la strada di accesso, gli allacci alle utenze, la realizzazione di tutte le opere e la messa in sicurezza dell’area. I lavori sono ripresi con non poche difficoltà e tutti gli sforzi sono stati messi in campo per scongiurare il pericolo che l’opera restasse incompiuta e fosse iscritta come una delle tante storie all’italiana di “cattedrali nel deserto””.

“A gennaio 2020, durante l’esecuzione delle opere, vi è stato il crollo di uno dei muri di sostegno alla tensostruttura. A margine di questo episodio, l’ufficio tecnico ed il direttore dei lavori hanno subito convocato l’impresa appaltatrice ed intimato alla stessa di provvedere alla messa in sicurezza ed alla realizzazione delle opere necessarie per rendere la struttura sicura secondo gli standard previsti dalla legge. Di certo quella struttura sarà terminata e su di essa saranno fatte tutte le verifiche del caso”.

“La città deve sapere che chi oggi pontifica è il diretto responsabile di queste scelleratezze, mentre c’è chi non avendo nessuna responsabilità con tali disastri, sta lavorando incessantemente per porre rimedio. Nonostante tutto ciò, noi non ci permetteremo mai di sostenere che il muro è crollato per responsabilità dell’amministratore Forza Italia – Verso il Futuro. La città ricorderà anche l’ eredità sul “muro del pianto”, lasciata da da Forza Italia e Verso il Futuro, poi risolta dalla commissione straordinaria. E ricorderà ancora lo stato in cui il 2015 fu lasciato il quartiere Galluccio. Per queste e per altre ragioni non accettiamo lezioni da chi per anni ed anni non ha nemmeno asfaltato un metro di strade lasciando pesanti eredità a questa città sotto l’aspetto infrastrutturale, sociale, di immagine e tanto altro…”. “Prima di fare figuracce leggete gli atti e studiate!”, concludono i referenti di CambiaMonte.

