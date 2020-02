Pantera nera, vertice in Prefettura per coordinare le forze in campo

Foggia, 01 febbraio 2020. Continuano senza sosta le segnalazioni di avvistamenti della pantera senza però che ci siano, almeno per ora, riscontri concreti. (Vedi foto). Le ricerche operate dai carabinieri della Forestale e della polizia locale dei tre comuni interessati (si starebbero intensificando in queste ore. Proseguono senza sosta i perlustramenti in un’aerea che sembra sempre più estesa a 17 giorni dal primo avvistamento.

Questa mattina ci è svolto un incontro in prefettura a Foggia con le forze dell’ordine, i vertici dell’aeronautica militare di Amendola e veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL allo scopo di coordinare gli interventi e catturare il più velocemente possibile il grosso felino. Si sono rialzati in volo anche i Predator, gli aerei spia senza pilota, comandati a distanza dalla base Amendola.

Visti gli scarsi risultati ottenuti finora è senza dubbio indispensabile un accordo che possa favorire un coordinamento migliore delle forze in campo e includere metodi di ricerca finora non presi in considerazione.

Una delle gabbie è stata posizionata in località Sant’Annea, a pochi chilometri a nordovest di San Nicandro e luogo di presunti avvistamenti, un’altra è stata piazzata nel Bosco Difesa di S. Marco in Lamis nell’entroterra garganico. Davvero insufficienti per un territorio così vasto. Ieri il sindaco di Poggio Imperiale Alfonso d’Aloisio aveva parlato di “tracce di un passaggio recentissimo della pantera nel canale dell’Elce, nei pressi del frantoio oleario Sarra- segheria La Croce-Guidone“.

Da alcuni giorni non si registrano altre segnalazion di animali predati, dopo quella della capra di alcuni giorni fa sulla quale si attendono ancora le conferme sul DNA da parte di un laboratorio di analisi di Roma. Non sono stati segnalati attacchi ad animali delle fattorie presenti nella zona e sono state smentite le aggressioni a cani attribuite al felino nei giorni scorsi. Non è escluso però che il felino si sia cibato dei numerosi animali selvatici presenti nell’estesa aerea compresa tra Apricena, San Nicandro Garganico e Poggio Imperiale o di scarti depositati nei dintorni delle masserie o nei sacchi di spazzatura abbandonati lungo le strade

Resta comunque il pericolo di un animale probabilmente affamato, che potrebbe soccombere presto all’istinto specie in caso si sentisse in pericolo.

Fonte immagini: Pinterest e Facebook