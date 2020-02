Pisicchio su container di Foggia “Sgombero, da Emiliano soluzione dignità”

. “La decisione presa dal presidente Michele Emiliano, con un apposito decreto , è la migliore possibile. Come amministrazione regionale non potevamo più tollerare una simile situazione di degrado non solo fisico ma umano. Sgomberare e abbattere la vergognosa Area campo container di via San Severo a Foggia è l’unica strada percorribile per cancellare una brutta pagina di emergenza abitativa e che porta con sé anni e anni di indifferenza e di mancate risposte. Come assessore regionale alle Politiche Abitative seguirò la vicenda nella consapevolezza del valido supporto tecnico e amministrativo di Arca Capitanata. E in questa fase occorrerà la leale collaborazione tra tutti gli enti istituzionali interessati.“.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio.