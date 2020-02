Tentata estorsione per lavori nel “bosco di Manfredonia”, Cassazione conferma 1 condanna

, gennaio 2020. “La Corte di Appello offre una completa e ragionevole ricostruzione della vicenda processuale, peraltro conformandosi alla decisione di primo grado, così rendendo ancora più evanescente la censura difensiva in ordine ad un supposto, radicale travisamento delle prove di responsabilità“.

Con udienza, sentenza e pubblicazione successive il decesso del ricorrente, la Corte di Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il ricorso proposto da Pasquale Ricucci, nato a Manfredonia il 18/03/1974, contro una sentenza del maggio 2018 della Corte di Appello di Bari. Il Pm relativo all’udienza in esame, della Corte di Cassazione (II Sez. Penale, Presidente: Cammino Matilde) è stato il Sostituto Procuratore generale dr.ssa Elisabetta Ceniccola.

Come risaputo, Pasquale Ricucci è stato vittima di un agguato mortale l’11 novembre 2019 (circa un mese prima dunque dello svolgimento dell’udienza in oggetto, che comunque non fa riferimento al fatto) in località Macchia di Monte Sant’Angelo.

Sentenza Gup Foggia, Appello e ricorso in Cassazione

Relativamente al ricorso, e da atti, “con la sentenza del maggio 2018, la Corte di Appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia del luglio 2013, che aveva condannato Pasquale Ricucci alla pena di giustizia in ordine al reato di tentata estorsione aggravata, per avere compiuto minacce e violenze finalizzate a costringere un uomo ad abbandonare i lavori di taglio e raccolta della legna commissionatigli dal Comune di Manfredonia, a vantaggio della ditta di Ricucci Salvatore, separatamente giudicato (“assolto“, vedi dopo,ndr) (..)”.

Il legale di Pasquale Ricucci ha dunque presentato ricorso in Cassazione deducendo tra l’altro “violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato adeguatamente la portata probatoria della sentenza irrevocabile acquisita agli atti (..), emessa nei confronti del coimputato Ricucci Salvatore (in ricorso detto “Salvino”), che era stato assolto per non avere posto in essere l’attività di condizionamento della persona offesa, alla quale (Pasquale Ricucci,ndr), secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe prestato ausilio“. “Il contenuto della sentenza irrevocabile di assoluzione, resa in separato procedimento penale, sarebbe, quindi, incompatibile con quello della sentenza impugnata in questa sede quanto all’accertamento del fatto storico“, come evidenziato dall’avvocato di Pasquale Ricucci.

Tra le altre motivazioni alla base del ricorso in Cassazione: “violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità”. “La Corte – secondo il legale di Pasquale Ricucci – avrebbe affidato tale decisione al riconoscimento fotografico del ricorrente effettuato dalla persona offesa (..), che sarebbe stato, invece, inattendibile, posto che, come risulta dalla ridetta sentenza irrevocabile emessa nei confronti di Ricucci Salvino, la ricognizione formale di quest’ultimo era fallita. Inoltre, tale riconoscimento fotografico non sarebbe stato affidabile per ulteriori ragioni esplicitate (..) del ricorso”.

“La sentenza” della Corte d’Appello, come evidenziato dal legale di Pasquale Ricucci, “sarebbe viziata anche dalla circostanza di aver ritenuto sussistente il concorso del ricorrente nella estorsione dalla sola sua presenza sul luogo del fatto, del tutto silente e non collaborativa rispetto alla condotta intimidatoria commessa da un correo che, dopo l’assoluzione del Ricucci Salvino, è rimasto sconosciuto”. “Il tenore della richiesta di tale soggetto sconosciuto alla vittima (“la legna la devo tagliare io”) escluderebbe, di per sé, ogni riferimento al ricorrente (..)”. “Inoltre, la Corte di Appello sarebbe incorsa in un travisamento della prova a proposito della partecipazione dell’imputato a successivi segmenti della vicenda illecita, dalla quale, al contrario, egli sarebbe scomparso, non potendo vantare su alcun peso criminale, essendo soggetto sconosciuto alle vittime ed estraneo alle attività di taglio della legna”. Secondo il legale di Pasquale Ricucci, “le dichiarazioni della persona offesa (..) e dei testimoni (2,ndr) non farebbero riferimento all’imputato, ovvero lo scagionerebbero “.

La Cassazione ha tuttavia ritenuto “manifestamente infondato” il ricorso presentato dal legale di Pasquale Ricucci. Tra l’altro, ha ritenuto che “il ricorso non tiene conto della dettagliata motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di Appello ha sottolineato, prendendo in esame la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di Ricucci Salvatore, che non era stata messa in discussione, neanche in quella sede, l’attendibilità della persona offesa (..) e, con essa, la sussistenza del fatto storico sotteso alla vicenda processuale in esame, dovendosi, pertanto, escludere ogni possibile contrasto tra giudicati”. “Ed il fatto storico era che la persona offesa fosse stata minacciata da tre soggetti affinché non effettuasse il taglio della legna commissionatogli dal Comune di Manfredonia. Tra questi tre individui, (la persona offesa,ndr) aveva riconosciuto in foto la persona dell’odierno ricorrente”.