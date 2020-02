“Tirate di capelli”, persecuzioni, violenze fisiche e morali alla moglie: misura per foggiano

“Continue persecuzioni, violenze fisiche e morali”

, 01 febbraio 2020. Nel corso degli ultimi giorni,, della 3^ Sezione “Reati contro la persona e in pregiudizio dei minori”, a seguito di attività di indagine coordinata e diretta dalla locale Procura della Repubblica di Foggia, hanno eseguito tre ordinanze di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento emesse dai GIP presso il Tribunale di Foggia.

Un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stata eseguita nei confronti di un uomo classe 1980 per i reati di maltrattamento nei confronti della moglie. L’indagato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, maltrattava la moglie sottoponendola ad un regime di vita intollerabile, sia sotto il profilo materiale che morale, con atti di violenza fisica e psicologica. La donna è stata oggetto di ripetuti aggressioni per futili motivi, di mera gelosia e prevaricazione morale, in particolare schiaffeggiata, tirate di capelli, lancio di oggetti e intimidazioni sovente con la prospettazione di ritorsioni fisiche in suo danno.

Anche in seguito al trasferimento della donna presso l’abitazione dei suoi familiari, avvenuto nello scorso mese di novembre, l’indagato era solito pedinarla per strada, inseguirla a bordo della propria autovettura, importunandola o intimidendola. In una occasione, risalente allo scorso mese di dicembre, dopo averla raggiunta sotto l’abitazione della madre, brandendo un coltello, la minacciava di accoltellarla mentre in un’altra occasione, dopo averla raggiunta in un locale dove la donna si stava intrattenendo con alcuni amici, la percuoteva con violenza e la strattonava, offendendola ripetutamente. Le violenze persistevano anche durante il tragitto di rientro a casa, lungo il quale l’uomo continuava a colpirla con forza e la scaraventava contro un muro, ghermendola con le mani al collo.