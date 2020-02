Unità cinofile Guardia Finanza Manfredonia per operazione “Alto Impatto” (VIDEO)

. Agenti della Squadra Mobile di Foggia, unitamente a personale del Commissariato di PS di Cerignola e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, coadiuvato da, nell’ambito di una operazione ad alto impatto nel territorio di Ortanova hanno eseguito ieri diverse perquisizioni all’interno di alcuni circoli privati e presso le abitazioni di alcuni pregiudicati del luogo alla ricerca di sostanze stupefacenti e di armi illegalmente detenute.

All’interno delle abitazioni controllate è stato rinvenuto un revolver “Colt” cal. 38 con il relativo munizionamento per un totale di 50 cartucce. Lo stesso è risultato provento di un furto del lontano ’98 in Bosco Marengo in provincia di Alessandria. Per tali ragioni il soggetto classe ’45 che ne aveva la disponibilità è stato tratto in arresto per detenzione illegale e segnalato per illecita detenzione del relativo munizionamento. In un’altra abitazione è stata anche trovata la replica di una pistola semiautomatica privata del tipico tappo rosso. Non è da escludere che la stessa riproduzione potesse essere utilizzata o possa essere stata utilizzata per compiere azioni delittuose. La stessa, dunque, è stata acquisita dagli operatori per prevenirne impieghi illeciti. (I CONTINUA)

(II – continua). Gli operatori impiegati hanno, inoltre, controllato tre circoli privati al centro di Ortanova. Sono state controllate in totale 16 persone, di cui due pregiudicate e sono state elevate 3 sanzioni per violazione dell’art. 75 di cui al D.P.R. n. 309/90, di cui una ad un soggetto minorenne.

Sempre all’interno di uno dei circoli è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un soggetto marocchino classe ‘92 trovato in possesso di 8 grammi di hashish e di un coltello a serramanico ancora intriso di sostanza dall’ultimo taglio. A tale ultimo riguardo considerato il contesto fotografato dagli operatori e cioè quello di un luogo di ritrovo di soggetti dediti al consumo e anche allo spaccio di sostanze stupefacenti, verranno valutate le posizioni amministrative dei circoli privati controllati. (II – fine)