Covid Puglia, genitori positivi mandano figli a scuola: 7 classi chiuse

Adelfia (Bari) – (repubblica) Sette bambini, figli di genitori positivi al Covid, presenti in classe a scuola nella elementare e media Moro Falcone di Adelfia. È quanto ha scoperto il preside Nicola Giovanni Errico, che ha preparato il dossier da portare ai carabinieri, il secondo dall’inizio dell’anno scolastico, dopo avere predisposto la didattica a distanza per sette classi e la sanificazione dei plessi.

“Ho saputo per caso che famiglie con due o tre figli ciascuna di prima, terza e quinta elementare, e poi delle medie, tutti in classi e plessi diversi, hanno continuato a mandare i figli a scuola fino a venerdì, pur essendo i genitori positivi conclamati“. A raccontarlo è lo stesso dirigente scolastico, incredulo e preoccupatissimo. “I bambini non avevano fatto il tampone e oggi (lunedì primo febbraio, ndr) lo faranno – spiega – ciò significa che ho 150 bambini a casa in didattica a distanza, i loro compagni, e se tra questi sette ci saranno casi positivi, dovremo provvedere al tampone per tutti”. “Ci sono persone che si vergognano a dire di avere contratto il Covid, ma a scuola abbiamo avuto un nonno morto, docenti ammalati in maniera seria, combattiamo costantemente contro un nemico invisibile, c’è gente che non lo capisce”, insiste il dirigente, guida di 1.500 bambini dall’infanzia alle medie distribuiti in sette plessi. (repubblica)