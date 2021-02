Covid Puglia, pizzaioli positivi continuano ad aprire: denunciati

Molfetta (Bari), 01/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) Continuavano ad aprire la loro pizzeria nonostante fossero positivi al Covid e quindi in isolamento obbligatorio. A Molfetta i gestori del locale, marito e moglie, sono stati denunciati per epidemia colposa e la loro attività è stata chiusa. La coppia è stata vista dagli agenti della Polizia locale mentre era all’interno della pizzeria ad occuparsi dei rifornimenti alimentari. Nel pomeriggio sono tornati in pizzeria per aprire l’attività e, a quel punto, sono scattate le sanzioni con l’immediata chiusura e la denuncia penale. (gazzettamezzogiorno)