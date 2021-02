Riprende il mercato quindicinale per Giovedì 4 febbraio, anche a Vico del Gargano tornerà a svolgersi il mercato quindicinale. Il Comune di Vico ha assunto questa decisione in via sperimentale e momentanea, considerata la continua evoluzione del numero dei contagi. Negli ultimi giorni, il numero delle persone contagiate a Vico del Gargano è significativamente diminuito.

Questo permette di riaprire il mercato quindicinale dopo oltre 4 mesi, così da venire incontro alle necessità di una categoria – quella dei commercianti ambulanti – che più ha sofferto per le necessarie misure di prevenzione imposte dall’emergenza Covid.

“La nostra decisione è simile a quella assunta anche in altri centri della provincia – dal post sulla pagina facebook del sindaco Michele Sementino – Gli agenti della Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile gruppo Giacche Verdi, che ringraziamo per il prezioso lavoro che stanno svolgendo in questi mesi, vigileranno affinché, durante lo svolgimento del mercato, siano attuate in modo rigoroso tutte le misure di sicurezza poste a salvaguardia della salute di cittadini, commercianti e lavoratori.”

FONTE PAGINA pagina del sindaco Michele Sementino

Anche per il comune di Ischitella tornerà il mercato quindicinale per Giovedì 11 febbraio. Comunica il sindaco Carlo Guerra.