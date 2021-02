Durante il consiglio comunale qualcuno dice: “Stat imbriacon!”

“Stat ‘imbriacon”. Chi l’ha detto? La frase è rimbalzata oggi in consiglio comunale fra un intervento e l’altro. Si discuteva la sfiducia e si era quasi giunti a votare per la seconda volta. Qualcuno teneva il microfono aperto e non si è accorto di stare parlando davanti a tutti. E’ calato il silenzio disorientato sul collegamento in piattaforma Zoom.

Ma nulla ha smosso i consiglieri dal proseguire sulla loro strada, consultato il segretario generale ed evitando di tergiversare. La battuta – non si sa riferita a chi, e precisamente chi l’abbia pronunciata- è balzata come un fulmine a ciel sereno in un collegamento che si manteneva in equilibrio superando la difficoltà di dover discutere tale argomento. Si cercava in tutti i modi di essere decisi e cauti, Iaccarino ha gestito le risposte che lo riguardavano con estrema cura.

Consiglieri, votazione, consiglieri, votazione e poi…. una voce maschile ha piazzato l’incredibile aggettivo. Scherzi da remoto, ma si sentono molto chiari, ed esulano, completamente, dalla questione di cui all’oggetto oggi.