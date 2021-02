“In vendita case a 1 euro nel Foggiano”: 7mila richieste in 2 giorni

Biccari (Foggia), 01/02/2021 – (repubblica)“Mi chiamo Vinicius, sono brasiliano ma mio nonno era italiano, ho il passaporto italiano e tanto amore per l’Italia, vorrei vedere le case disponibili, sono interessato, oggi vivo in Irlanda”. Quella di Vinicius è una delle oltre 7.000 mail che da sabato mattina hanno letteralmente inondato la casella di posta elettronica del comune di Biccari, piccolo borgo ai piedi dei Monti Dauni.

Il motivo di un così forte interesse per il paese guidato dal giovane sindaco Gianfilippo Mignogna, è la possibilità di acquistare case a partire da un euro (e fino a 15mila). Una iniziativa già sposata in Italia da una quindicina di piccoli comuni, ma le proposte lanciate da Biccari dopo una ricognizione avviata nell’estate 2019, hanno assunto contorni planetari. La notizia delle case a 1 euro ha fatto il giro del mondo grazie a un articolo comparso sul sito della CNN. “Villaggio carino nel Sud dell’Italia vende case a prezzi convenienti”, si legge. “È un modo – riprende Mignogna – non solo per pubblicizzare le nostre bellezze paesaggistiche, ma soprattutto per puntare alla riqualificazione del borgo antico”(repubblica)