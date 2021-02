Lega cittadina: “Manfredonia, rimembri ancora?”

È veramente interessante quanto accade a livello regionale, una politica caratterizzata dall’incoerenza, dall’assenza di pathos e passione per l’amministrazione del proprio territorio con un unico e solo scopo: l’importante è esserci… Ma seduti ad una poltrona. In un periodo di piena crisi sociale e soprattutto economica, il buon Emiliano decide di conferire incarichi a chi vanta alte competenze e preparazione nel campo assegnatoli.

Ma ciò che colpisce e desta un alto livello di attenzione non è tanto il metodo di selezione adottato, quanto la scelta finale. Ora chi è stato premiato ad oggi presenta grandi competenze in materia ambientale, proprio come alle ultime elezioni comunali vantava ottime capacità amministrative.

Alla luce di tanto, i risultati nel secondo ambito si son visti, manifestati e le conseguenze le stanno pagando i cittadini sipontini. D’altro canto si spera vivamente in un NON ETERNO RITORNO.

Segreteria Lega MANFREDONIA

(nota stampa)