Lezzi attacca Emiliano: “Nomina Riccardi indecente”

Manfredonia, 01/02/2021 – “Emiliano, protetto da un’opportunistica e complice indifferenza, ha nominato in questi giorni alcuni consulenti che saranno pagati con i soldi dei pugliesi. Angelo Riccardi è il simbolo della meritocrazia dell’amministrazione pugliese. È stato sindaco di un comune sciolto per infiltrazioni mafiose, per la legge incandidabile alle ultime elezioni regionali ma per Emiliano diventa uomo di fiducia degno di essere imbarcato in regione Puglia con tanto di contratto.