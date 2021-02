Manfredonia, Favilla: “Impegnati per progetto bio-carburante”

Manfredonia, 01/02/2021 – (iltirreno) Franco Favilla è fondatore, presidente e amministratore delegato della Seasif Holding, multinazionale presente in tutto il mondo con attività e interessi in diversi settori, dall’immobiliare alla vendita di commodities come il petrolio. Cinquantaquattro anni, nato a Milano e residente in Svizzera, opera nel settore petrolifero, in particolare quello ecologico, ed è anche considerato uno dei massimi esperti di oro a livello mondiale, tanto che con la sua società rappresenta il terzo produttore di oro nel Sud America. «In Italia è molto più complicato fare impresa – dice – ed ecco perché qui la mia società ha pochissimi affari.

Però, attualmente, siamo impegnati nel porto di Manfredonia con un progetto di bio-carburante ecosostenibile».

Possibile, allora, che Favilla sia interessato al Livorno calcio per cercare di sbarcare poi in porto? «Questa è una operazione sportiva – replica il petroliere – ma non nascondo di aver chiesto al sindaco se nell’area portuale ci fossero spazi per il deposito dei prodotti e della macchina che produce questo biocarburante. Le due questioni, però, non sono collegate». Ma allora com’è che un facoltoso industriale che abita in Svizzera si sia interessato al Livorno? La risposta la dà Giorgio Heller. «Il mandato che mi sono dato è quello di trovare investitori per il Livorno – spiega il presidente – e in questa ricerca ho avuto la fortuna di in crociare Favilla. L’idea lo ha convinto ed eccoci qui: col calcio non si guadagna ma è un veicolo importante di promozione dell’immagine».(iltirreno)