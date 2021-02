Passa in consiglio comunale la sfiducia a Iaccarino, 30 voti a favore

(STATOQUOTIDIANO, ore 13). Foggia, 01 febbraio 2021. Passa la mozione di sfiducia al presidente del consiglio Leonardo Iaccarino con 30 voti favorevoli, 1 contrario ( Iaccarino), 1 astenuto (Antonio Capotosto) e 1 assente in aula.

La discussione è durata circa 3 ore, cominciata con la pregiudiziale di Capotosto che chiedeva il ritiro dell’accapo, ma è stata bocciata.

Ci si è accartocciati per gran parte della mattinata sull’articolo 15 comma 5 citato da Capotosto che chiedeva, in base a interpretazione del regolamento, che sulle questioni attinenti l’adeguatezza, le considerazioni personali, l’apprezzamento riguardo a un ruolo, si dovesse tenere una discussione segreta.

Il segretario generale Gianluigi Caso ha chiarito che vale l’art. 4 comma 7 del regolamento, norma speciale rispetto a quella generale citata da Capotosto. Il consigliere del neo-gruppo Popolari Pugliesi – che si è poi astenuto sul voto della mozione- ha tenuto una vera e propria arringa con riferimenti religiosi: “Questa persona è stata eletta da noi e ci sono consiglieri che vogliono ‘ammazzarlo’- si è espresso con tale metafora- non ha commesso nessun reato, si è mantenuto pulito nel suo ruolo, qui siamo tutti peccatori, chi non lo è scagli la prima pietra”. Intercalando anche qualche inflessione dialettale, ha esortato: “Vestiamo gli abiti buoni, se non hai valori cristiani non puoi fare politica, abbiamo dei valori”.

Il consigliere di Fdi Ciccio D’Emilio: “C’è una mozione di 32 consiglieri è l’art. 4 comma 7 (quello richiamato nella mozione, ndr) che disciplina la questione, l’art. 15 riguarda vicende sconosciute ai più. Se Capotosto ha cambiato idea rispetto alla mozione firmata ce lo dica”.

Dario Iacovangelo: “Non si tratta di salvare dal ruolo Iaccarino ma di andare avanti con l’attività amministrativa”. I punti essenziali per il consigliere di maggioranza, sono 3: le sue esternazioni verso il sindaco, le dichiarazioni di dimissioni che non ci sono state, la salvaguardia dell’immagine del consiglio. Ha risposto alla nota del legale citando alcune sentenze del Consiglio di Stato e ha esortato a “fare in fretta, ad archiviare questa pagina, ce lo chiede la città, ce lo chiedono i cittadini”.

Con 28 voti contrari al ritiro, 2 favorevoli alla pregiudiziale (Capotosto e e Iaccarino) e 3 astenuti (Di Fonso, Maffei e Rignanese) del gruppo ‘Popolari pugliesi’, il ritiro dell’accapo non è stato approvato.

Fra i tanti interventi, Consalvo Di Pasqua ha votato a favore della sfiducia ma si è commosso durante il suo intervento ricordando tutte le azioni a favore dell’amministrazione di Iaccarino e la sua campagna elettorale alle primarie e alle comunali.