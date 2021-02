Scuola Puglia, oggi in presenza per superiori ma 80% sceglie Dad

Bari, 01/02/2021 – (repubblica) Oggi in Puglia si torna a scuola così, con un rientro differente classe per classe, istituto per istituto. I timori dei genitori si dividono tra prudenza per i contagi e paura che le tecnologie e i collegamenti della rete non riescano a reggere la soluzione mista a scelta ideata da Michele Emiliano. In settimana dovrebbero infine essere pronti i primi team di operatori sanitari scolastici formati dalle Asl su indicazione della Regione per il piano di rientro in sicurezza.

Gli ultimi dati confermano la tendenza anticipata da Repubblica a metà settimana. Al tecnico Panetti Pitagora sarà seduto tra i banchi il 25 per cento degli studenti, al Calamandrei Elena Di Savoia appena il 20. In generale turni e rotazioni non saranno necessari, se non in casi specifici. “Li faremo nella sede di Japigia, ma solo perché abbiamo i lavori al secondo piano che rendono inutilizzabili diversi spazi – spiega il preside del Calamandrei Elena Di Savoia, Carlo De Nitti – Devo dire che le classi hanno preferito procedere con votazione, e solitamente la minoranza si è adeguata alle scelte della maggioranza per evitare divisioni”.(repubblica)