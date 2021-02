Vacanza ad Andalo: ecco come divertirsi insieme alla famiglia

Andalo è una nota località turistica montana. Si trova in Trentino Alto Adige ed è frequentata da moltissimi amanti degli sport invernali. Tuttavia, quest’anno, le piste da sci sono ancora chiuse a causa della crisi sanitaria. Che cosa fare, quindi? Se avete già prenotato la vostra gita ad Andalo, vi aspetta una vacanza noiosa in hotel? Assolutamente no. Andalo, infatti, sebbene sia un piccolo paese di circa un migliaio di abitanti, offre diverse possibilità di divertimento per tutta la famiglia. Vediamo come è possibile divertirsi in montagna senza sciare e quali sono questi divertimenti disponibili per tutta la famiglia.

Passare il tempo ad Andalo: ecco come fare

Se vi trovate ad Andalo per la prima volta nella vostra vita, ci sono diverse attrazioni che vi permetteranno di passare il tempo in modo allegro e senza annoiarvi affatto. Alcuni di queste attrazioni hanno a che fare con la neve, che in inverno cade davvero copiosa sull’altopiano del Brenta, dove sorge Andalo; mentre altre attrazioni sono collegate al mondo naturale e ad un animale molto amato da grandi e piccini: i cavalli. Per godere al meglio di tutti i divertimenti messi a disposizione nella località di Andalo, è consigliabile affittare una camera in un hotel comodo al centro del paese e non lontano dai principali mezzi di trasporto. Per esempio, potete affittare una stanza in questo hotel a 3 stelle di Andalo, che è posto in un luogo facile da raggiungere in macchina e vicino alle maggiori comodità del paese.

Una volta trovata la vostra camera, potete iniziare a divertirvi. Una possibilità che avete è quella di visitare il paese su una slitta trainata da cavalli. Si tratta di un ottimo modo per esplorare l’ambiente. I cavalli permettono di immergersi nell’atmosfera innevata senza il fastidioso suono delle macchine. Inoltre, sono animali molto amichevoli che si possono accarezzare e allietare con una zolletta di zucchero, ma solo se il padrone ve ne dà il permesso.

Divertimenti ad Andalo per passare il tempo

Una volta giunti ad Andalo ci sono alcuni divertimenti a cui dedicarsi. Attualmente però non è possibile frequentare le piste da sci, poiché sono chiuse. Comunque ci sono anche altri divertimenti di cui approfittare. È possibile, per esempio passeggiare con le ciaspole ai piedi e raggiungere baite e rifugi tra le fronde dei rami dei boschi e tra le montagne.

Inoltre, è possibile raggiungere con la telecabina una biblioteca molto scenografica che si trova parallela alle piste da sci. Da lì è possibile ammirare il panorama e gustare un buon libro mentre fuori cade la neve. In aggiunta a ciò, ad Andalo ci si può divertire scivolando su bob, slitte e gommoni. Ci sono dei luoghi dedicati che permettono il divertimento di tutta la famiglia. Infine, esiste anche la possibilità di divertirsi sui pattini; nel paese si trova una pista di pattinaggio sul ghiaccio che permette ai pattinatori esperti di allenarsi e, a chi vuole di imparare a pattinare, di esercitarsi e provare. (nota stampa)