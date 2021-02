Vaccino covid, in arrivo per chi ha superato la veneranda età di 80 anni

È arrivata ieri la notizia che molti aspettavano: alcune regioni italiane hanno annunciato la data esatta in cui si potrà prenotare la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 per la fascia d’età Over 80.

Nel Lazio si comincia oggi 1° febbraio, in Piemonte si potrebbe partire il 6 febbraio, in Friuli Venezia Giulia 9 febbraio, in Campania tra il 10 e il 15 febbraio, in Liguria il 15, in Abruzzo sono aperte le somministrazioni e si potrebbe partire a metà febbraio. Purtroppo sono ancora molte le regioni che non hanno annunciato una data esatta del loro piano vaccinale.

È freschissima la notizia di un “periodo” per l’inizio delle somministrazioni nella regione Puglia, che dovrebbe andare da l’inizio della prossima settimana fino a metà febbraio. Questa è ovviamente una periodizzazione estremamente indicativa, che tiene conto di una “probabile” fine della Fase 1 della campagna di vaccinazioni pugliesi alla fine della settimana corrente. Potremmo avere maggiore sicurezza solo dopo la cabina di regia, presieduta da Michele Emiliano, che ci sarà oggi stesso per definire i dettagli di tutto. I ritardi che stanno colpendo l’Italia non creano solo disagio, ma creano paura.

Sono 280mila i cittadini pugliesi che rientrano nella fascia di coloro che hanno superato la veneranda età di 80 anni, di cui più di 40mila residenti nella provincia di Foggia.

Il tempo è tiranno e qualsiasi procrastinazione, qualsiasi incertezza, potrebbe essere non solo dannosa, ma probabilmente fatale per alcuni. Gli anziani sono sempre stati, sin dai tempi più antichi, portatori di saggezza e scrigni di storia da cui poter imparare. La collaborazione di tutti gli organi dello Stato, della Regione è fondamentale. Noi stessi, con i nostri comportamenti, le nostre azioni, possiamo contribuire a migliorare o a far degenerare la situazione. È tempo di essere saggi.

Piercosimo Zino