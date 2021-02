Vaccino Covid Puglia, dosi per over 80 dall’8 febbraio

Bari, 01/02/2021 – (repubblica) Lo aspettano in 280mila, tanti quanti sono gli over 80 residenti in Puglia. Che ora possono annotare sul calendario una data: lunedì 8 febbraio. Ovvero l’inizio della Fase 2 della campagna vaccinale, quella che prevede la somministrazione del vaccino anti-Covid nelle persone ultraottantenni, appunto. L’8 febbraio, almeno se tutto dovesse andare secondo i piani della Regione. Se, innanzitutto, non ci saranno ritardi nelle consegne delle fiale da parte delle aziende farmaceutiche.

La conferma arriva dall’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco: “Questa settimana avremo a disposizione le prime 4mila 300 dosi di Moderna e altre 32mila dosi di Pfizer. Contiamo di vaccinare gli odontoiatri e i medici liberi professionisti con il primo e – continua l’epidemiologo – con l’altro di concludere i richiami su operatori e ospiti delle residenze sanitarie e sociosanitarie”. Di certo c’è che gli over 80 che non possono uscire di casa perché ammalati, riceveranno il vaccino a domicilio. “Molto probabilmente – spiega Lopalco – useremo il sistema dell’assistenza domiciliare. Oltre che, eventualmente, anche le Usca, se disponibili e dopo un minimo di addestramento”. (repubblica)