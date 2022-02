Centro antiviolenza “Rinascita donna”, Rotice: “Basta silenzio”

Manfredonia (Foggia), 01/02/2022 – “Dai voce al tuo silenzio”. E’ il dirompente invito (ed al tempo stesso la sua mission) del Centro antiviolenza “Rinascita donna” dell’Ambito territoriale di Manfredonia, presentato presso la Sala Consiliare del Comune alla presenza di Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia , dell’assessore al Welfare Avv Grazia Pennella , della dirigente dei Servizi Affari Generali e alla Persona Maria Sipontina Ciuffreda, del presidente del Consorzio gestore Opus Carlo Rubino, della coordinatrice del CAV Daniela Gentile, del Comandante della Stazione Carabinieri di Manfredonia Melillo e dell’Ispettore Superiore del Commissariato di Polizia di Manfredonia Pasquale Cassano.

La riattivazione dello Sportello gratuito è l’inizio di una nuova ed importante fase del welfare del territorio a sostegno di chi è in particolari situazioni di fragilità e non ha il coraggio e la forza di chiedere aiuto alle Istituzioni. “Basta silenzio, bisogna alzare la voce – ha dichiarato il sindaco Rotice -. Un appello che rivolgo alle donne che ritengo, così come dimostrato nella composizione della nuova Giunta e Consiglio comunale, rappresentano valore aggiunto ed energia vitale nell’ambiente di lavoro e nella quotidianità, non solo quote rosa da tutelare solo sulla carta. Un progresso culturale che deve interessare tutta la nostra comunità. Da Manfredonia si parte per una visione nuova di tutela dei diritti e della dignità di tutti”.

“L’amore è innanzitutto rispetto – ha ribadito l’Assessore Pennella -. Non bisogna mai più avere paura di denunciare e chiedere aiuto, bisogna farlo subito e non aspettare che accada qualcosa di molto più grave. La vulnerabilità delle donne, d’ora in poi, potrà essere tutelata attraverso diversi strumenti gratuiti. Il centro antiviolenza garantisce accoglienza e ascolto h24 attraverso un numero verde dedicato presto disponibile e un recapito di telefonia mobile; presso lo sportello sarà possibile usufruire dei servizi di consulenza sociale, psicologica e legale rese dalle professioniste impegnate”.