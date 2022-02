Covid Puglia, 18 morti in 24 ore ma calano ricoverati ed intensiva

(ANSA) – BARI, 01 FEB – Oggi in Puglia si registrano 8.595 nuovi casi di contagio al Covid-19 su 75.994 test giornalieri eseguiti (positività 11,3%).

Sono 18 i morti nelle ultime ventiquattr’ore.

I nuovi positivi al virus sono così ripartiti nei territori: in provincia di Bari: 2.504; in provincia di Bat: 769; in provincia di Brindisi: 838; in provincia di Foggia: 1.284; in provincia di Lecce: 1.925; in provincia di Taranto: 1.146; residenti fuori regione: 72; in fase di definizione: 57.

Delle 130.631 persone attualmente positive 715 sono ricoverate in area non critica (ieri 728) mentre 62 in terapia intensiva (ieri 59). (ANSA).