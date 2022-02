Covid, Sileri: “In valutazione stop limitazioni per positivi asintomatici”

Foggia, 1 febbraio 2022, (Ansa) – “Dovremo arrivare anche all’eventualità che una persona positiva asintomatica possa condurre la sua vita normalmente usando la mascherina ffp2 per qualche giorno ma senza dover uscire dal mercato del lavoro, dalla socialità e da tutto ciò da cui oggi è tagliata fuori a causa di una semplice positività senza sintomi.

Si tratta di una valutazione da fare nei prossimi giorni o massimo qualche settimana.

Credo che in un paio di settimane, quando vedremo un calo importante delle terapie intensive, questo potrà essere sicuramente fatto”. Così il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri a Sky Tg24.

“L’obiettivo che ci poniamo di raggiungere entro l’Estate è di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. Dobbiamo arrivare a convivere col virus e ciò significa, appunto, non porre limitazioni alle attività anche se si è positivi asintomatici. E’ il traguardo”. Così all’ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia). L’obiettivo, ha chiarito, “deve essere arrivare a far sì che i positivi asintomatici possano tornare a fare ogni attività, in un’ottica di convivenza col virus in una situazione di endemia. Per fare ciò è fondamentale proseguire e completare la somministrazione della 3/a dose”. (ANSA)