Donne e politica: solo il 14% dei sindaci italiani sono di sesso femminile

Manfredonia, 01/02/2022 – “La politica italiana è ben lontana dall’essere un luogo i cui uomini e donne hanno lo stesso peso.

Storicamente in tutte le assemblee di rappresentanza la quantità di donne, e la qualità dei loro incarichi, è sempre stata inferiore rispetto agli uomini.

Un dato di fatto, che ancora oggi continua ad essere una realtà. Infatti solo il 14% dei sindaci italiani sono di sesso femminile.

In una prima analisi dei risultati delle elezioni provinciali, che si sono tenute lo scorso 30 gennaio, emerge un dato sconfortante sul tema parità di genere e donne.

Vi saranno 4 donne in consiglio provinciale, ma non è questo il dato sconfortante, anzi il 33% va ben oltre tante aspettative, il dato preoccupante è che vi sono ben 4 risultati con zero voti, vale a dire neanche il proprio voto, oltre alle consigliere alle quali è stato attribuito solo un voto, un segno evidente di essersi prestate ai giochi politici.

È noto che per presentare le liste vi è un obbligo di presenze di genere, evidentemente ben due liste non avevano questi numeri e si UTILIZZA, chi si presta a riempire la lista.

Non è più accettabile che le candidature delle donne vengano intese come riempitive, orientate in partenza al fallimento o strumentali per agevolare l’elezione di candidati maschi.

Ai colleghi, uomini, e rappresentanti di partito, invitiamo a non mettere in campo giochetti di questo tipo, demordono la finalità della legge e contribuiscono una strumentazione ignobile del tema donne e politica.

Ma il nostro invito va soprattutto alle colleghe consigliere, non prestate la vostra candidatura a giochi di palazzo messi in atto solo per raggirare la legge e permettere la presentazione di una lista solo per fini elettorali dei cui risultati spesso sono decisi a tavolino.

Questo atteggiamento sprezzante nei confronti delle regole e della partecipazione politica delle donne distrugge qualsiasi diritto conseguito con anni di lotte”.

Comunicato dei consiglieri comunali Progressisti Dem Valentino-Ciuffreda.