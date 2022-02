Foggia ricorda la giovane Camilla Di Pumpo

StatoQuotidiano.it, 01 febbraio 2022. Il prossimo 2 febbraio la città di Foggia si fermerà per un momento di preghiera e ricordo in nome della giovanissima Camilla Di Pumpo, morta in un gravissimo incidente stradale nella notte tra il 26 e il 27 gennaio scorso.

L’incontro con fiaccolata stanziale (a causa delle normative Covid), avrà luogo in piazza Cesare Battisti dalle ore 20 alle ore 22.

L’incidente di Camilla, praticante avvocato, è avvenuto nella centralissima e stretta via Matteotti, ed ha scioccato la città di Foggia, che sente l’esigenza di riunirsi, pregare e chiedere sicurezza nelle strade.