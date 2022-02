Fu inviato RAI all’inaugurazione di Casa Sollievo: addio a Tito Stagno

San Giovanni Rotondo (Foggia), 01/02/2022 – Ieri è venuto a mancare, all’età di 92 anni, Tito Stagno, telecronista, commentatore sportivo, conduttore, conosciuto dal grande pubblico per la cronaca dell’allunaggio del 20 luglio del 1969.

Quel giorno, durante una storica diretta televisiva lunga 27 ore, raccontò con enfasi e trasporto un evento storico per l’umanità, tenendo incollati davanti alla tv milioni di italiani. In pochi sanno che lo stesso Tito Stagno, che all’epoca aveva 26 anni, partecipò come inviato Rai all’inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza nel 1956. Nella foto lo si vede di fianco a Padre Pio, alla sua sinistra, mentre regge il microfono come inviato del telegiornale nazionale della Rai.