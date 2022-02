Il detergente completamente naturale per uomo Valuxxo – La miglior scelta

(nota stampa). Per fare colpo sulle donne si è disposto a tutto. Alcune cose sono davvero al limite della ragionevolezza mentre altre possono aiutare anche se stessi.

Quest’ultimo è il caso del detergente viso uomo valuxxo, un vero toccasana per la pelle che produce un duplice effetto.

Il primo è quello di salvaguardare la propria pelle e, quindi, farla invecchiare più lentamente e un altro è essere più attraente per le donne.

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Che cos’è il detergente per uomo Valuxxo

Valuxxo Purifying Cleansing Water è un detergente per uomini dalla triplice azione: pulire, purificare e idratare. Pulire nel senso che elimina dal viso tutti i detriti che possono esserci soprattutto in un periodo di forte stress.

Purificare vuol dire che viene contrastata la formazione di pori e punti neri nonché si ‘combatte’ quelli già presenti.

Idratare significa che dona al viso quel senso di freschezza tale per cui la pelle riprende vigore e come conseguenza si ha un certo ringiovanimento.

Questo detergente, quindi, risulta essere un prodotto fondamentale se vuoi davvero finalmente prenderti cura della tua pelle.

E non ha controindicazioni, essendo realizzato con prodotti tutti naturali.

Ecco quali sono

Di cosa è composto

Il detergente per uomo Valuxxo è efficace perché, oltre a essere realizzato con ingredienti tutti naturali, ha un mix davvero niente male.

Infatti, all’interno si può trovare la combinazione che rende la pelle del viso perfetta. In che modo? Semplice, dopo qualche settimana, il viso risulterà più elastico e quelle impurità che tanto odiavi non ci saranno più.

In totale, ben il 98% degli ingredienti di cui è composto ha origini naturali mentre il 77% derivano dalla coltivazione biologica.

Entrando nel dettaglio, infatti, si può trovare l’olio di rosa canina, quello di semi di canapa, l’estratto di alghe, l’aloe vera e anche la vitamina E.

Se magari questi nomi non ti dicono niente, basta sapere che nessuno di essi ha sostanze nocive come i carbomeri, i coloranti sintetici, oli minerali, i petrolati, il silicone e così via.

Anche le modalità di lavorazione seguono questo processo: la tecnologia usata è all’avanguardia e a sostegno dell’ambiente. Della serie, quando anche la tutela del pianeta può dare benefici concreti al corpo umano.

Per avere i risultati sperati e far esaltare tutte le qualità di questo prodotto, è assolutamente fondamentale utilizzarlo sia la mattina che la sera. Tutti i giorni. Solo così si potrà avere una pulizia profonda e duratura nel tempo.

Le caratteristiche principali del detergente Valuxxo

Adesso, per concludere, è il turno di andare nel dettaglio delle caratteristiche di questo prodotto. Innanzitutto, come detto, non si limita a un lavoro di superficie ma riesce a pulire e purificare la pelle in profondità. Inoltre, la rende più lineare e ‘fluida’ – se il prodotto viene utilizzato correttamente – sfruttando al massimo l’azione dell’aloe vera.

L’acido ialuronico e l’olio di semi di canapa, invece, renderanno la pelle più fresca, anche dopo una giornata di sole estivo con il caldo infernale. Da sottolineare anche il ruolo protettivo che ha il detergente: la vitamina E, infatti, fa da barriera cutanea mentre l’olio di rosa canina aiuta la pelle a non infiammarsi, in particolar modo d’estate. Infatti, quest’ultimo riesce a incentivare la formazione di collagene e a proteggere la pelle dai raggi solari, particolarmente insidiosi nei mesi estivi quando si va a mare. E considerando che la temperatura media è aumentata, risulta essere un fattore da non sottovalutare.

Il prezzo di una bottiglia da 150 millilitri è di 18 euro ed è acquistabile on line. Il prodotto risulta essere vegano e completamente cruelty free. (nota stampa).