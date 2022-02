Pio e Amedeo tornano in TV: presto la nuova edizione di Emigratis

Foggia, 1 febbraio 2022, (Davidemaggio.it) – A volte ritornano. E qualche volta passando dal via: Pio e Amedeo sono pronti a riprendere le redini di Emigratis. Davide Maggio ha annunciato in anteprima, nel corso di una diretta Instagram, che il programma, che sembrava ormai definitivamente archiviato, tornerà con una nuova edizione. Le riprese inizieranno nei prossimi giorni.

Qualcosa deve essere cambiato, se i due artisti pugliesi hanno deciso di rimettere mano all’irriverente show che li ha portati in giro per il mondo nelle vesti di turisti maleducati e senza freni. Solo un anno e mezzo fa, ai microfoni di Radio 105, ne prendevano le distanze, spiegando che non era più tempo per quel tipo di comicità e che l’avrebbero rifatto solo se fosse stata la loro ultima spiaggia:

“Siamo diventati padri, sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali. […] Purtroppo Emigratis l’abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un’edizione di Emigratis da maturissimi”

E quel qualcosa, potrebbe essere legato al grande successo ottenuto in prima serata su Canale 5 con Felicissima Sera, tre puntate che, in crescendo, hanno realizzato share del 20.1%, 21.1% e 22.5%, promuovendo Pio e Amedeo nella serie A televisiva: forse Emigratis potrebbe seguirli in quei lidi più prestigiosi? Possiamo aggiungere che l’intenzione attuale sarebbe proprio quella di trasmetterlo su Canale 5.

Del programma, lo ricordiamo, finora sono state prodotte tre edizioni per Italia1, dal 2016 al 2018, con uno share medio di circa il 9.5% e punte di oltre il 15%. (Davidemaggio.it)