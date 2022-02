Prencipe: “La mafia lanciafiamme e il peso delle parole”

Lo scrittore Italo Calvino, ne “Le città invisibili”, ci ricordava che “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa , in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”. Allora, il primo passo è proprio quello di saper riconoscere la bestia e chiamarla per nome. Il secondo impone di imparare a prenderne le distanze, non averci a che fare, isolarla. Il terzo è organizzarsi, come comunità, per sapersi difendere e per rispondere colpo su colpo in maniera corale e solidale, come se ci sentissimo colpiti tutti ogni qual volta venga colpito uno di noi.