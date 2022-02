Video Shock: si dà fuoco davanti a caserma carabinieri, è giovane docente

(fanpage.it) 01 febbraio 2022 – Ha imbracciato una tanica di benzina e l’ha svuotata su se stesso, poi ha preso un accendino e ha appiccato il fuoco. Momenti drammatici questa mattina nel piccolo comune di Rende, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 33 anni, F.C., residente nel Cosentino, si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco e la polizia municipale, tutti allertati dai militari che resisi conto di quanto stesse accadendo hanno provato a intervenire per spegnere le fiamme.

Sono stati i pompieri a spegnere il rogo e ad affidarlo al personale medico che lo ha trasportato all'ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza dove è giunto in condizioni critiche. Al momento è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva: ha riportato ustioni gravi su oltre il settanta per cento del corpo. Nelle prossime ore sarà trasferito, non appena le sue condizioni lo consentiranno, nel centro grandi ustionati di Napoli.