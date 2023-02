Bambini e ragazzi sbarcati a La Spezia trasferiti a Foggia in autobus

L’Italia che odia, invece, ha il solito volto arcigno del Governo a cui è caduta la maschera. Ci avevano detto che i migranti non potevano sbarcare tutti al sud per non affidare l’accoglienza sempre alle stesse regioni. E allora perché alcuni dei bambini e ragazzi sbarcati a La Spezia sono stati trasferiti in autobus in provincia di Foggia? Oltre alle sofferenze dell’infinito viaggio in mare hanno dovuto subire anche quello, lunghissimo, in autobus. Più dolore, più costi per lo Stato, più disumanità nel trattare persone fragili come pacchi.