Casa Sollievo, nuove modalità per l’accesso in Ospedale e Poliambulatorio

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 01/02/2023 – (operapadrepio) A seguito della circolare della Direzione Sanitaria, sono in vigore le nuove regole per l’accesso nell’IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e al Poliambulatorio Giovanni Paolo II.

Fatte salve le regole generali di prevenzione del contagio, sempre valide, che prevedono l’obbligo di indossare una mascherina FFP, di non aver sintomi di infezione respiratoria acuta, di non essere sottoposto a misure di isolamento/quarantena e di rispettare le norme comportamentali (dispositivi di protezione indossati correttamente, sanificare le mani all’ingresso e all’uscita, limitare il contatto con superfici, limitare il tempo di permanenza, ridurre al minimo l’utilizzo dei servizi igienici, rispettare il distanziamento, non maneggiare o bere all’interno dei locali), si elencano qui di seguito le nuove disposizioni suddivise per setting assistenziale.