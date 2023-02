Energas, Rotice: “On. La Salandra, la prego, non parli con me il politichese”

La questione Energas, che conosco dettagliatamente, non ha più nulla di tecnico, ma dovrebbe sapere che non essendoci stata l’intesa amministrativa tra Governo e Regione Puglia, resta solo un ultimo passaggio, ovvero il SI o il NO del Consiglio dei Ministri con una decisione politica. I singoli Ministeri non hanno più nulla a che fare con questa procedura avviata nel 1998.

Come Fratelli d’Italia dite in maniera semplice e diretta ai cittadini di Manfredonia se siete o meno favorevoli ad Energas. Non serve null’altro. Non dovete rispondere a me come sindaco, ma alla comunità della quale siete rappresentanti”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.