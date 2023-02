Lavoratori stagionali Ase, Basta: “Facciamo chiarezza sulle falsità”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/02/2023 – “In qualità di Assessore alla transizione ecologica, nonché Vicesindaco del Comune di Manfredonia, ho preferito assistere in silenzio ad alcuni comunicati da parte di consiglieri di opposizione riguardanti la situazione dei lavoratori “stagionali” Ase e il relativo rapporto di lavoro con la società stessa, ma dopo l’ennesimo comunicato totalmente fuorviante, ritengo doveroso fornire alcuni chiarimenti.

Innanzitutto, questa Amministrazione ed il sottoscritto non hanno mai distolto l’attenzione sul punto, sia per gli aspetti riguardanti la pulizia della città sia per i risvolti economici e sociali della questione. Da settimane sono intercorse interlocuzioni, ufficiali e meno ufficiali con i vertici di Ase, per addivenire alla soluzione migliore possibile anche in termini di efficienza del servizio, e questa Amministrazione si è schierata apertamente a favore dell’assunzione del personale necessario.

Ritengo fondamentale inoltre, ricordare ed avvisare la cittadinanza e qualche consigliere per cosi dire distratto, che preferisce fare populismo sui social e preannunciare sit in, che questa Amministrazione in collaborazione con quella di Ase spa, ha stabilizzato ben 17 unità a tempo indeterminato non meno di 3 giorni fa, quindi vi assicuro che l’attenzione e la tutela per i lavoratori non è mai mancata e mai mancherà.