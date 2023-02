Le grane del sindaco Rotice a Manfredonia, maggioranza a rischio

StatoQuotidiano, 1 febbraio 2023. Non solo le conseguenze politiche per aver scelto un candidato leghista alla Provincia, ma anche grane amministrative che vanno dalla revoca della delega all’assessore Salvemini (con relative dimissioni del dirigente Di Tullo) al servizio di Report sui fondi Pnrr, milioni di euro per risolvere la questione dei ghetti.

Gianni Rotice si trova a dover fare i conti con una maggioranza che scricchiola e che nessuno sa quanto potrà reggere. È stato netto il commissario Bignami: “Fdi non appoggia più Rotice”, cioè a dire, secondo le interpretazioni, che l’assessore in quota al suo partito, Grazia Pennella, non può continuare a sostenere l’amministrazione in carica. “Dichiarazione netta- commenta il consigliere di minoranza Francesco Schiavone – che ho apprezzato, ora ci aspettiamo le dimissioni dell’assessore Pennella”.

Per quanto riguarda Fi, nonostante le dichiarazioni al vetriolo sul “tradimento” della linea alle provinciali, non è ben chiaro quali decisioni vorrà adottare, se proseguire, o meno, con questa esperienza di governo. Secondo indiscrezioni, Rotice starebbe organizzando una controffensiva tramite colloqui con i singoli per ricucire la sua maggioranza, anche risicata, e andare avanti. Secondo altre fonti, il banco di prova potrebbe essere il bilancio consuntivo di aprile, documento su cui potrebbe non reggersi la fiducia all’amministrazione in carica.

Per mandare a casa Rotice servono 13 consiglieri più uno, la minoranza ne conta 9: “Non ce la facciamo- dice Schiavone- sono i suoi che devono mandare a casa un’amministrazione inadeguata dal punto di vista politico e amministrativo”. Per dire del clima, “ci sono state con Rotice le dimissioni della segretaria generale, del dirigente, dell’ amministratore Asi e poi la revoca del più suffragato di Manfredonia, Salvemini, mai vista una cosa del genere in tanti anni della mia vita politica”, commenta il consigliere.

Sull’appalto della pubblica illuminazione, un project financing da 37 milioni di euro con canone annuo di 1milione e 800mila euro, deliberato durante il periodo dei commissari, aggiunge: “Io non contesto la ditta, per me potrebbe essere l’una o l’altra, ma i tempi. Se non gli andava bene, il sindaco avrebbe dovuto decidere subito la fine del contratto, non dopo un anno, facendo perdere tempo alla città”.

Domani l’ex assessore Salvemini, che ha contestato l’appalto sulla pubblica illuminazione così come disposto da Rotice, mettendo nero su bianco le sue osservazioni, terrà una conferenza stampa in cui, presumibilmente, riprenderà il tema.

Dunque il sindaco si trova il suo ex assessore, il più suffragato alle ultime comunali di Manfredonia, che lancia bordate su questioni vitali per l’amministrazione. Dal punto di vista politico, la segreteria regionale di Fi ha comunicato che “è fuori” dalla linea del partito, Fdi gli toglie la fiducia, la consigliera Rinaldi gli ricorda quanto lo abbia aiutato a diventare sindaco, non ricevendo in cambio la stessa lealtà.

Sono i 7 consiglieri di Fi che possono far cadere l’amministrazione Rotice o ridurre sul filo la sua maggioranza. Lo faranno? Nessuno lo dice chiaramente perché, probabilmente, nessuno lo pensa. A un eventuale stillicidio di fibrillazioni, del resto, Rotice sta provvedendo da sé “con un po’ di masochismo” dice Schiavone, voce di una minoranza compatta e incredula.

