FANPAGE, a cura di Gennaro Marco Duello. Si chiama Elli Vignudelli ed è stata la protagonista assoluta degli ultimi Motor Bike Expo grazie a un video diventato virale su TikTok: “Il problema è che guardano veramente la moto”. In questo video, si vede come alcuni ragazzini sono molto più interessanti ai meccanismi del telaio della motocicletta che alla bellissima modella in sella.

Il video, realizzato probabilmente da qualche over 40, scherza e mostra la divertita reazione di Elli Vignudelli: “Il problema è che guardano veramente la moto”. Chi registra il video scherza: “Sono generazioni diverse, noi guardiamo il cingolo alto, loro quello basso”.

Chi è Elli Vignudelli